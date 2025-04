Calciomercato.it - Juventus, scoppia la grana Tiago Djalo: col Porto è già finita, gli scenari futuri | CM.IT

Passato in prestito al club lusitano la scorsa estate, il difensore è sul punto di tornare allanelle prossime settimaneMentre lasi prepara a recuperare mercoledì prossimo la partita contro il Parma, non disputata ieri per la morte di Papa Francesco, la dirigenza deve risolvere altre questioni inaspettate.(LaPresse) – Calciomercato.itÈ, infatti,to il caso. Acquistato dal Lille nel gennaio del 2024, il difensore non ha trovato spazio nellache, nell’estate scorsa, ha deciso di spedirlo al, in prestito secco, per fargli trovare spazio e continuità che a Torino con l’allora allenatore Thiago Motta non avrebbe avuto. Diciassette le presenze accumulata tra tutte le competizioni disputate dai ‘Dragoes’ e due gol realizzati. Poi, con l’esonero di Vitor Bruno e l’arrivo di Martin Anselmi sulla panchina, il calciatore non ha praticamente più visto il campo.