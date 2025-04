Juve Tonali sblocca il colpo il rinforzo arriva dalla Spagna

Juventus che sta iniziando a costruire il suo futuro. Nonostante il quarto posto ancora possibile, la stagione attuale non è sicuramente positiva. Gli errori commessi sono stati diversi tanto che si è arrivati all'esonero di Motta. Ora la scelta del nuovo tecnico sarà fatta subito dopo il Mondiale per Club. Non è da escludere una permanenza da parte di Tudor. Molto dipenderà dai risultati del campo e anche eventualmente dalla possibilità di andare a prendere Conte.Intanto, però, in società si sta già programmando il prossimo futuro. Inutile dire che con il quarto posto la situazione economica cambierebbe e si potrebbe andare a prendere calciatori di livello nel prossimo calciomercato.

