Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto Tutto nasce per fiorire

Tutto nasce per fiorire, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava Francesco". Jovanotti ricorda Papa Francesco dal palco del Palaeur, nel corso della prima serata romana della sua tournée. Le sue parole vengono accolte da una lunghissima standing ovation, con qualche bandiera dell’Argentina che spunta tra il pubblico. — Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "per, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava".dal palco del Palaeur, nel corso della prima serata romana della sua tournée. Le sue parole vengono accolte da una lunghissima standing ovation, con qualche bandiera dell’Argentina che spunta tra il pubblico. — [email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: Tutto nasce per fiorire; Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: Tutto nasce per fiorire; Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: Tutto nasce per fiorire; Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: Tutto nasce per fiorire; Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: Tutto nasce per fiorire.

Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: "Tutto nasce per fiorire" - (Adnkronos) - "Tutto nasce per fiorire, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava Francesco". Jovanotti ricorda Papa Francesco dal palco del Palaeur, nel corso della prima serata romana d ... (msn.com)

Papa Francesco, Jovanotti non annulla gli show a Roma e promette: «Gli faremo una dedica» - «Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre. Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a tutti ... (msn.com)

Jovanotti non rimanda i concerti a Roma: “Volevamo bene a Francesco e dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che amava di più, gioia” - "Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano" ... (ilfattoquotidiano.it)