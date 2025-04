Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto Tutto nasce per fiorire

"Tutto nasce per fiorire, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava Francesco". Jovanotti ricorda Papa Francesco dal palco del Palaeur, nel corso della prima serata romana della sua tournée. Le sue parole vengono accolte da una lunghissima standing ovation, con qualche bandiera dell'Argentina che spunta tra il pubblico.

