Jovanotti perché non ha annullato i concerti Dedicati a Papa Francesco

Sono stati proclamati cinque giorni di lutto nazionale dopo la morte di, avvenuta il 21 aprile alle 7.35. I palinsesti televisivi sono stati rivisti, così come molti eventi sono stati annullati:, tuttavia, ha scelto di non cancellare tutti i, ma solamente quello del 26 aprile è stato posticipato a domenica 27. Una decisione che prevede anche una dedica al Santo Padre: isi terranno in suo ricordo., la scelta di non rimanere il tour“Tutta la squadra di PalaJova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di. Suoneremo a Roma a partire da stasera (22 aprile, n.d.r.). Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi, in molti arrivando a Roma da lontano.