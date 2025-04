Jorge Martin lascia l8217ospedale in Qatar ma non può ancora tornare a casa 8220Ho ancora molto dolore8221

Jorge Martín è stato dimesso dall’ospedale in Qatar dopo l’incidente che gli ha causato uno pneumotorace e undici fratture alle costole, ma dovrà rimanere nel Paese ancora per alcuni giorni. Resta in dubbio il suo rientro in pista. Leggi su Fanpage.it Il pilota MotoGPMartín è stato dimesso dall’ospedale indopo l’incidente che gli ha causato uno pneumotorace e undici fratture alle costole, ma dovrà rimanere nel Paeseper alcuni giorni. Resta in dubbio il suo rientro in pista.

Potrebbe interessarti anche:

Jorge Martin lascia l’ospedale in Qatar ma non può ancora tornare a casa: “Ho ancora molto dolore” - Il pilota MotoGP Jorge Martín è stato dimesso dall’ospedale in Qatar dopo l’incidente che gli ha causato uno pneumotorace e undici fratture alle ... (fanpage.it)

Storia di un ritorno: Jorge Martin dimesso dall’ospedale (e sulla stessa strada di Marc Marquez) - Ai numeri che fanno spavento di Jorge Martin, adesso, se ne aggiunge un altro: il sette. Sono esattamente sette, infatti, i giorni trascorsi in ospedale a Doha, dopo l’incidente avuto nel GP del Qatar ... (informazione.it)

Incidente di Jorge Martin in MotoGP, cos'è lo pneumotorace e cosa ha rischiato il pilota spagnolo - Il pilota Jorge Martin è rimasto coinvolto in un grave incidente durante il Gran Premio del Qatar, riportando diverse fratture e uno pneumotorace. Trasportato d’urgenza in ospedale, il pilota ... (informazione.it)