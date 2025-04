Jannik Sinner in cosa è migliorato Jack Draper spiazza tutti

Sinner era disponibile e che si trovava a Montecarlo, così col suo team ci siamo organizzati per giocare tre o quattro giorni. Non abbiamo parlato molto, a dire il vero; lui in campo è sempre molto professionale. Del resto se è il numero 1 al mondo ci sarà un motivo". Così Jack Draper, numero 6 della classifica Atp, ha rivelato a Bbc e Guardian come è nata l'idea di allenarsi con il numero uno al mondo appena terminata la prima parte della squalifica della Wada.L'inglese ha raccontato di aver visto un Sinner piuttosto in forma: "Quando la gente mi chiede un parere su di lui dico la verità in ogni circostanza. Penso che sia una persona davvero gentile e sincera, e soprattutto un giocatore incredibile. Jannik è costante e gioca alla grande.

