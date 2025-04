Bubinoblog - ISOLA DEI FAMOSI: I PRIMI NOMI UFFICIALI DEL CAST. IL REALITY POTREBBE PARTIRE A BREVE

L’deiscalda i motori anzitempo. Con la morte improvvisa di Papa Francesco, è sparita la diretta su Mediaset Extra e tacciono i profilidi The Couple.E così un altroanticipare di molto la partenza. Ilary Blasi dovrebbe tornare in onda lunedì ma per quante puntate ancora? Intanto ildell’prende forma.Dagospia informa che è in corso lo shooting fotografico per i concorrenti dell’edizione 2025 dellanciato da Simona Ventura che tornerà come spalla di lusso di Veronica Gentili.Parliamo di Patrizia Rossetti, già volto di Rete 4 negli anni ’90 e oggi una delle regine delle televendite, la “nuova star di Onlyfans” Antonella Mosetti” e l’ex tronista Teresanna Pugliese.Neldell’Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello.