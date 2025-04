Anticipazionitv.it - Isola dei Famosi, i primi naufraghi ufficiali: nuova data per la prima puntata

Leggi su Anticipazionitv.it

Quest’anno Canale 5 sembra puntare tutto sulla carta dei reality show. Dopo il lungo Grande Fratello e l’esperimento di The Couple, è ormai tutto pronto per il debutto de L’dei2025. Unaedizione profondamente rinnovata, a partire dalla conduzione affia Veronica Gentili, volto emergente dell’informazione Mediaset, che debutterà nel mondo del reality.Un debutto anticipato per l’dei?La partenza del reality ambientato in Honduras potrebbe essere anticipata a lunedì 5 maggio. L’eventualità dipenderebbe direttamente dalla chiusura anticipata di The Couple, i cui ascolti hanno registrato un calo significativo. Inizialmente previsto in otto puntate, il programma potrebbe concludersi alla quinta, aprendo così la strada all’inizio dellaavventura tropicale su Canale 5.