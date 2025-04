Lopinionista.it - Irene Loche: in radio e in digitale il nuovo singolo “Push”

photo by Alex SolcaCAGLIARI – È disponibile in rotazione raziofonica e su tutti i digital stores ‘’ (Irma Records), ildi. “” è un brano che esplora le contraddizioni del mondo moderno, denunciando il conformismo imposto dal mainstream e la distanza emotiva creata dalla tecnologia. Musicalmente, mescola sonoritaÌ€ intense di Blues, Folk e Americana, creando un sound originale e potente. Il brano è stato prodotto da Massimo Satta e Steve Postell, con la partecipazione di Leland Sklar al basso e Steve Ferrone alla batteria.Pubblicato da IRMA Records, “” invita a riflettere sulla ricerca di autenticità e connessione in un mondo che ci spinge verso l’apparenza e il superfluo. «Ho scelto questo brano perchè come artista mi sento estremamente vicina ai temi che tratta – dichiara– in un momento storico in cui spesso tutto ci sfugge o crolla, penso sia sempre piu importante invece cercare una connessione, tendere una mano e valorizzare la bellezza dell’imperfezione».