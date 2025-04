Invece del Ponte verso la diffida al Cipess Cgil nazionale durissima Scelta del governo irresponsabile

Invece del Ponte" intende diffidare il Cipess, il comitato interministeriale per la programmazione economica, dall'autorizzare il progetto. Conferenza stampa giovedì nella Sala Ovale di Palazzo. Messinatoday.it - "Invece del Ponte" verso la diffida al Cipess, Cgil nazionale durissima: "Scelta del governo irresponsabile" Leggi su Messinatoday.it Dopo il gruppo di Alleanza sinistra Verdi con il parlamentare Angelo Bonelli anche l'associazione "del" intendere il, il comitato interministeriale per la programmazione economica, dall'autorizzare il progetto. Conferenza stampa giovedì nella Sala Ovale di Palazzo.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Invece del Ponte verso la diffida al Cipess, Cgil nazionale durissima: Scelta del governo irresponsabile; Ponte, la gara di appalto. La Provincia diffida l'Informatore, ma noi non accettiamo bavagli e false accuse; Il popolo No Ponte si mobilita: convegni, assemblee e un corteo di Carnevale; Ferentino, una riunione dei capigruppo per scongiurare la chiusura della variante Casilina; Ponte, Ingv replica alle minacce di querela di Webuild e rincara: Istituto estraneo a qualsivoglia relazione tecnico-scientifica.

Ponte sullo Stretto, Bonelli contro il progetto: “Nuova diffida al CIPESS, mancano verifiche tecniche e ambientali” - ha annunciato di aver inviato una nuova diffida al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), chiedendo che non venga approvato il progetto del ... (telemia.it)