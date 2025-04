Invecchiamento attivo la Regione stanzia 450mila euro Valorizzato il ruolo sociale degli anziani

Regione Puglia ha stanziato, nel più recente programma, risorse pari a 450mila euro, con cui sono stati finanziati 56 progetti promossi da Ets e Università della Terza Età su tutto il territorio regionale. Sono queste le ultime iniziative messe in campo dalle istituzioni locali per sostenere. Baritoday.it - Invecchiamento attivo, la Regione stanzia 450mila euro: "Valorizzato il ruolo sociale degli anziani" Leggi su Baritoday.it LaPuglia hato, nel più recente programma, risorse pari a, con cui sono stati finanziati 56 progetti promossi da Ets e Università della Terza Età su tutto il territorio regionale. Sono queste le ultime iniziative messe in campo dalle istituzioni locali per sostenere.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Invecchiamento attivo, la Regione stanzia 450mila euro: Valorizzato il ruolo sociale degli anziani; Liguria, Regione e terzo settore firmano il protocollo d'intesa per il sociale; Auser presenta la ricerca sull’Invecchiamento attivo. Il 1° aprile a Roma; Al via un progetto per l'invecchiamento attivo degli over 65; In Lombardia nasce il garante per i diritti degli anziani.

Invecchiamento attivo, la Regione stanzia 450mila euro: "Valorizzato il ruolo sociale degli anziani" - Le strategie intraprese dalla Regione Puglia, per sostenere l'inclusione sociale delle fasce di popolazione più mature, sono state analizzate questa mattina a Bari: l'ente ha già finanziato 56 progett ... (baritoday.it)

Giornata regionale dell’invecchiamento attivo: la Puglia celebra esperienza, partecipazione e comunità - La Giornata regionale si conferma così non solo un’occasione di celebrazione, ma uno spazio di confronto sulle sfide future e sulla costruzione di una Puglia che non lascia indietro nessuno, dove ogni ... (giornaledipuglia.com)

Invecchiamento attivo. Lanzarin annuncia una legge regionale a breve - “La legge sull’invecchiamento attivo farà decollare - ha spiegato in una nota l’assessore regionale al sociale, Manuela Lanzarin - un programma articolato di progetti e iniziative, di ... (quotidianosanita.it)