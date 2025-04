Interruzioni idriche programmate il calendario Sasi per il ponte del 25 aprile

idriche proseguono anche nella settimana del 25 aprile. Restano 11 i comuni, tutti dell'area vastese, interessati dalle Interruzioni idriche programmate per razionare la risorsa idrica.La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario che va da oggi, 22 aprile, a lunedì 28 aprile 2025. Chietitoday.it - Interruzioni idriche programmate: il calendario Sasi per il ponte del 25 aprile Leggi su Chietitoday.it Le chiusureproseguono anche nella settimana del 25. Restano 11 i comuni, tutti dell'area vastese, interessati dalleper razionare la risorsa idrica.Laspa ha comunicato il nuovoche va da oggi, 22, a lunedì 282025.

