Inter svolta in attacco 30 mln per il nuovo bomber

Inter lavora tra campo e futuro. Il Triplete è ancora possibile, ma in viale della Liberazione si sta lavorando anche alla prossima stagione per rendere ancora più forte la rosa a disposizione di Inzaghi. Le seconde linee in questo anno non hanno resto al massimo. Da qui la necessità di Intervenire per alzare la qualità della squadra. Uno dei reparti destinati ad essere rivoluzionati è quello offensivo. Gli unici certi della permanenza sono Lautaro e Thuram.Correa e Arnautovic sono in scadenza, Taremi non ha convinto e per l'iraniano la partenza non è da escludere. Per questo motivo l'Inter starebbe ragionando sulla possibilità di andare a rinforzare l'attacco con un giocatore di assoluto livello.

