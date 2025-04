Inter Roma si gioca domenica 27 aprile rinvio per funerali Papa Francesco

Inter-Roma, match valido per la 34esima giornata della Serie A, si giocherà domenica 27 aprile alle 15. La sfida inizialmente era programmata alle 18 di sabato 26 aprile. Nel giorno dei funerali di Papa Francesco, però, non si disputeranno partite e non andranno in scena eventi sportivi. Da sabato a domenica slitta anche . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –, match valido per la 34esima giornata della Serie A, si giocherà27alle 15. La sfida inizialmente era programmata alle 18 di sabato 26. Nel giorno deidi, però, non si disputeranno partite e non andranno in scena eventi sportivi. Da sabato aslitta anche .

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Inter-Roma si gioca domenica: Ziliani posta la vignetta satirica con Marotta e Gravina | FOTO; Quando si gioca Inter-Roma, la data ufficiale del recupero dopo il rinvio: nessuna deroga, in campo domenica pomeriggio; Inter-Roma si gioca domenica 27 aprile, rinvio per funerali Papa Francesco; Rinvio partite Serie A per i funerali del Papa, aggiornamenti in diretta: Inter-Roma domenica alle 15, è ufficiale; Funerale Papa Francesco, niente deroga: Inter-Roma domenica alle 15.

Inter-Roma, la deroga non arriva: si gioca domenica alle 15. Pasticcio clamoroso della Lega, il rifiuto dei nerazzurri - Inter-Roma si giocherà sabato alle 20.45: la Lega Serie A cambia nuovamente idea dopo la sospensione dei campionati nel giorno in cui si celebreranno i funerali per Papa Francesco ... (sport.virgilio.it)

Inter-Roma posticipata per i funerali del Papa: si gioca domenica alle 15. Il Calendario aggiornato - Sarà Inter-Roma a cambiare il volto della 34ª giornata di Serie A. Il big match inizialmente previsto per sabato alle 18.00 andrà in ... (msn.com)

Inter-Roma si gioca domenica 27 aprile, rinvio per funerali Papa Francesco - (Adnkronos) - Inter-Roma, match valido per la 34esima giornata della Serie A, si giocherà domenica 27 aprile alle 15. La sfida inizialmente era programmata alle 18 di sabato 26 aprile. Nel giorno dei ... (msn.com)