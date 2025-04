Inter-news.it - Inter-Roma domenica, ci sono vantaggi? Due fattori importanti

, prossima partita di campionato, non si giocherà più sabato alle ore 18 come da programma precedente. La gara si disputeràalle 15, dueda considerare tra i.GESTIONE FOLLE – La Lega Serie A ha deciso questa mattina di rinviare tutte le partite di campionato previste per sabato. Non solo la Lazio per motivi di ordine pubblico, ma anche le altre due gare. I funerali di Papa Francesco hanno portato a tale decisione, che però ha creato non poche polemiche intorno all’organizzazione della giornata. Tutto dipendeva dall’e dal suo impegno di UEFA Champions League di mercoledì contro il Barcellona. Alla fine è stato comunicato che la squadra di Simone Inzaghi giocherà con laalle ore 15, perdendo perciò ore di riposo prima della trasferta catalana.