Inter, reset mentale e testa al derby! Inzaghi aspetta Thuram e altri due

Pasquetta di lavoro in casa. Niente pausa per la squadra di Simone, reduce dall’amara sconfitta rimediata al Dall’Ara contro il Bologna.A LAVORO – L’disi è ritrovata oggi ad Appiano Gentile a smaltire le scorie del ko e cominciare a preparare al meglio il delicatissimodi ritorno contro il Milan, valido per la semifinale di Coppa Italia. Come riportato da Sky Sport, nell’allenamento odierno hanno continuato a lavorare a parte Marcus, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, tutti ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. La buona notizia è che il recupero per ciascuno di loro procede a passo spedito, ma nessuno sarà disponibile per la stracittadina di mercoledì.Nienteper, ma recupero vicino! ComedueDALL’INFERMERIA – Marcus, uscito per un problema muscolare nella gara di Champions contro il Bayern Monaco, dovrebbe tornare a disposizione tra la sfida con la Roma e quella successiva contro il Barcellona.