Inter-news.it - Inter-Milan, la probabile formazione: Inzaghi cambia ma non sconvolge!

Leggi su Inter-news.it

Si avvicina la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Simoneopta per qualche cambio e una serie di conferme rispetto all’ultima gara di campionato. Ecco laper.FORZE E MOTIVAZIONI – Altro giro, altra corsa per l’di Simone. Dopo il colpo incassato a Bologna i nerazzurri non hanno neanche il tempo di leccarsi le ferite: domani sera a San Siro arriva ilper la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il punteggio dell’andata di 1-1, sostanzialmente neutro, fa prevedere uno scontro senza esclusioni di colpi. In ballo c’è, come al solito per i nerazzurri, un bottino dal valore considerevole, come il pass per la finale: per questo gli uomini didevono recuperare le forze e tenere ben a mente le motivazioni. L’allenatore piacentino farà la sua parte, mettendo a punto il miglior undici possibile.