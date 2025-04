Inter Milan cosa succede in caso di nuovo pareggio Il regolamento parla chiaro

Inter Milan, cosa succede in caso di nuovo pareggio? Il regolamento parla chiaro. Ecco le ultimeDopo l’1-1 dell’andata, il derby tra Inter e Milan per la semifinale di Coppa Italia resta apertissimo. La gara di ritorno, in programma mercoledì 23 aprile a San Siro, sarà decisiva: chi vince va in finale, chi perde è fuori. In caso di nuovo pareggio, indipendentemente dal risultato (0-0, 1-1, 2-2, ecc.), la partita andrà ai supplementari. Se la parità persiste, saranno i rigori a decretare la finalista.Il regolamento, infatti, non prevede la regola del gol in trasferta nelle semifinali: nessuna delle due squadre può qualificarsi semplicemente segnando di più fuori casa. L’unico modo per evitare i tempi supplementari è vincere nei 90 minuti. La norma si applica solo in semifinale e finale; nei turni precedenti, in caso di parità, si è andati direttamente ai rigori. Internews24.com - Inter Milan, cosa succede in caso di nuovo pareggio? Il regolamento parla chiaro Leggi su Internews24.com indi? Il. Ecco le ultimeDopo l’1-1 dell’andata, il derby traper la semifinale di Coppa Italia resta apertissimo. La gara di ritorno, in programma mercoledì 23 aprile a San Siro, sarà decisiva: chi vince va in finale, chi perde è fuori. Indi, indipendentemente dal risultato (0-0, 1-1, 2-2, ecc.), la partita andrà ai supplementari. Se la parità persiste, saranno i rigori a decretare la finalista.Il, infatti, non prevede la regola del gol in trasferta nelle semifinali: nessuna delle due squadre può qualificarsi semplicemente segnando di più fuori casa. L’unico modo per evitare i tempi supplementari è vincere nei 90 minuti. La norma si applica solo in semifinale e finale; nei turni precedenti, indi parità, si è andati direttamente ai rigori.

