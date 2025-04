Inter-news.it - Inter-Milan, Conceicao conferma la difesa a 3! La probabile formazione

L’giocherà tra poche ore contro ilallo stadio San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Sergiovuolere laa tre, di seguito la. CONFERME – Nelle ultime due gare Sergioha sorpreso chiunque tatticamente giocando con laa tre. Non era mai accaduto con il portoghese da inizio stagione, eppure la sua squadra è tornata a farlo dopo Stefano Pioli e ha ottenuto anche un risultato utile. Ha vinto con l’Udinese 4-0 in trasferta, poi però ha perso con l’Atalanta per 1-0 uscendo beffato per un contropiede nel secondo tempo concluso dal gol di Ederson. Domani sarà, partita valida per la semifinale di Coppa Italia, e si parte dal risultato di 1-1 dell’andata. Laa tre è una fortee non è l’unica dell’allenatore rossonero.