Inter Milan attenzione ai diffidati ecco chi salterebbe la finale di Coppa Italia in caso di cartellino giallo

Inter Milan, ci sono sei giocatori diffidati: ecco chi salterebbe la finale in caso di cartellino gialloDomani sera, il leggendario stadio di San Siro sarà il teatro di una sfida emozionante: la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025 tra le due storiche rivali, Inter e Milan. La partita si preannuncia avvincente, dato che si riparte dall’1-1 dell’andata, dove i rossoneri hanno inizialmente preso il vantaggio con un gol di Abraham, ma l’Inter ha risposto rapidamente pareggiando grazie a un tiro preciso dell’ex rossonero, Hakan Calhanoglu.Questo incontro non è solo una questione di rivalità; è anche una questione di strategia, poiché entrambe le formazioni devono tenere conto dei giocatori in diffida. Per l’Inter di Inzaghi, i calciatori a rischio di squalifica sono Acerbi, Bisseck e Dumfries, quest’ultimo out per infortunio. Internews24.com - Inter Milan, attenzione ai diffidati: ecco chi salterebbe la finale di Coppa Italia in caso di cartellino giallo Leggi su Internews24.com , ci sono sei giocatorichilaindiDomani sera, il leggendario stadio di San Siro sarà il teatro di una sfida emozionante: la semidi ritorno della2024-2025 tra le due storiche rivali,. La partita si preannuncia avvincente, dato che si riparte dall’1-1 dell’andata, dove i rossoneri hanno inizialmente preso il vantaggio con un gol di Abraham, ma l’ha risposto rapidamente pareggiando grazie a un tiro preciso dell’ex rossonero, Hakan Calhanoglu.Questo incontro non è solo una questione di rivalità; è anche una questione di strategia, poiché entrambe le formazioni devono tenere conto dei giocatori in diffida. Per l’di Inzaghi, i calciatori a rischio di squalifica sono Acerbi, Bisseck e Dumfries, quest’ultimo out per infortunio.

