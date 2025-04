Inter Juve Primavera cambia la data del match il comunicato della Lega

Inter Juve Primavera, nuovo ribaltone: cambia la data del match contro i bianconeriNuova svolta arrivata anche per la gara tra Inter e Juve Primavera: la Lega ha annunciato ufficialmente il cambio di data del match. In rispetto alla scomparsa del pontefice, la partita contro i bianconeri si disputerà lunedì alle 18:00 anziché sabato alle 13:00. LA NOTA – «Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, leseguenti gare della 35ª giornata del Campionato Primavera 1 sono riprogrammate comesegue: FIORENTINA-MONZA lunedì 28 aprile 2025 ore 12.00, anziché sabato 26 aprile 2025 ore 11.00), GENOA-ROMA lunedì 28 aprile 2025 ore 14.00 anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15. Internews24.com - Inter Juve Primavera, cambia la data del match: il comunicato della Lega Leggi su Internews24.com , nuovo ribaltone:ladelcontro i bianconeriNuova svolta arrivata anche per la gara tra: laha annunciato ufficialmente il cambio didel. In rispetto alla scomparsa del pontefice, la partita contro i bianconeri si disputerà lunedì alle 18:00 anziché sabato alle 13:00. LA NOTA – «Dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, leseguenti gare35ª giornata del Campionato1 sono riprogrammate comesegue: FIORENTINA-MONZA lunedì 28 aprile 2025 ore 12.00, anziché sabato 26 aprile 2025 ore 11.00), GENOA-ROMA lunedì 28 aprile 2025 ore 14.00 anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.

