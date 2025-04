Inter e Napoli cosa succede in caso di arrivo a pari punti Lo spettro spareggio

Inter e Napoli sono appaiate in testa alla classifica con 71 punti, dopo la sconfitta nerazzurra di Bologna e la vittoria degli azzurri a Monza. Il tricolore verrà quindi assegnato nelle rimanenti 5 giornate, che mettono in palio gli ultimi 15 punti della stagione. Ma cosa succede se le due squadre dovessero trovarsi a pari punti al primo posto? In caso di arrivo a pari punti, il nuovo regolamento varato dalla Serie A negli scorsi anni prevede il ricorso a uno spareggio. In realtà è già successo nella stagione 2022-23, con Hellas Verona e Spezia che arrivarono a pari punti al terzultimo posto e si affrontarono in uno scontro salvezza che terminò con la retrocessione dei liguri. Anche per assegnare lo scudetto quindi si ricorrerebbe a una gara secca tra le due squadre in corsa.

