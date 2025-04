Inter col Bologna emerge il problema della marcatura su Bastoni

Bastoni a Bologna ha vissuto una partita singolarmente difficile. Questo perché Italiano ha pensato a una marcatura specifica su di lui.ATTENZIONE SU Bastoni – Bastoni è uno dei punti di forza della formazione dell’Inter. Pur partendo da difensore la sua influenza sul gioco abbraccia di fatto ogni fase, dalla prima impostazione alla rifinitura. Non stupisce quindi che gli avversari lavorino in modo particolare, studiato, al di là degli spartiti consueti, per limitarlo. In Bologna-Inter Italiano ha fatto una scelta specifica: spostare Ndoye dal suo solito ruolo sulla fascia sinistra per impiegarlo a destra. Una mossa motivata appunto dalla presenza del numero novantacinque.SPOSTAMENTO A DESTRA – Lo svizzero è infatti l’esterno più fisico tra quelli a disposizione del tecnico. Vale a dire quello con più corsa, e quindi propensione alla copertura dello spazio e al rientrofino a centrocampo. Inter-news.it - Inter, col Bologna emerge il problema della marcatura su Bastoni Leggi su Inter-news.it ha vissuto una partita singolarmente difficile. Questo perché Italiano ha pensato a unaspecifica su di lui.ATTENZIONE SUè uno dei punti di forzaformazione dell’. Pur partendo da difensore la sua influenza sul gioco abbraccia di fatto ogni fase, dalla prima impostazione alla rifinitura. Non stupisce quindi che gli avversari lavorino in modo particolare, studiato, al di là degli spartiti consueti, per limitarlo. InItaliano ha fatto una scelta specifica: spostare Ndoye dal suo solito ruolo sulla fascia sinistra per impiegarlo a destra. Una mossa motivata appunto dalla presenza del numero novantacinque.SPOSTAMENTO A DESTRA – Lo svizzero è infatti l’esterno più fisico tra quelli a disposizione del tecnico. Vale a dire quello con più corsa, e quindi propensione alla copertura dello spazio e al rientrofino a centrocampo.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Inter, Lautaro è tornato? Barella gli lancia un salvagente ed emerge il vero merito di Inzaghi; Magistratura, 88 promossi su 1.532 candidati: indiscrezioni-choc, non sanno scrivere. A chi è in mano la giustizia | .it; Verso Inter-Barcellona, come sta Lewandowski? Ecco cosa emerge; Bologna, altro infortunio prima dell'Inter: che tegola per Italiano; Inter, una stagione di alti e bassi: il problema negli ultimi minuti.

Quel dettaglio sfuggito a molti potrebbe costare carissimo all’Inter - Una sconfitta che sembrava spiegabile con un dettaglio, ma ora emerge un dubbio più profondo. La questione della rimessa laterale avanzata è diventata un argomento di discussione dopo la sconfitta del ... (msn.com)

Bologna-Inter 1-0, post social di Roberto Saviano: «Vogliono denunciarmi? La loro Curva infiltrata nella 'ndrangheta» - «L'Inter vuole denunciarmi per la mia storia su Instagram? Si andrebbe ad aggiungere a mille altre denunce. Io volevo innescare indignazione proprio nei tifosi interisti: volevo ... (msn.com)

Bologna Inter, emergenza totale per il tecnico: arriva l’annuncio improvviso - La sfida di campionato Bologna Inter è una gara decisiva in chiave stagione. In queste ore si è parlato molto di questa grande sfida ... (spaziointer.it)