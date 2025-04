Infortunio Neres il comunicato del Napoli lesione per il brasiliano

Neres non sarà convocato per la sfida di Serie A che il suo Napoli disputerà contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito il comunicato dei partenopei sull’Infortunio di Neres.LA NOTIZIA – David Neres sarà assente nel match tra Napoli e Torino previsto per domenica 27 aprile (orario ancora da definire). Il calciatore della squadra azzurra ha infatti riportato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra che potrebbe tenerlo lontano dal campo dalle 2 alle 4 settimane. Ciò significa che, oltre alla gara contro i piemontesi, l’esterno ex Ajax salterà sicuramente anche la prossima gara esterna contro il Lecce, ed eventualmente, quella casalinga contro il Genoa. Un’assenza, la sua, che costringerà il tecnico Antonio Conte a contare su Giacomo Raspadori in attacco insieme a Romelu Lukaku e Matteo Politano. Inter-news.it - Infortunio Neres, il comunicato del Napoli: lesione per il brasiliano Leggi su Inter-news.it non sarà convocato per la sfida di Serie A che il suodisputerà contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito ildei partenopei sull’di.LA NOTIZIA – Davidsarà assente nel match trae Torino previsto per domenica 27 aprile (orario ancora da definire). Il calciatore della squadra azzurra ha infatti riportato unadistrattiva del soleo della gamba sinistra che potrebbe tenerlo lontano dal campo dalle 2 alle 4 settimane. Ciò significa che, oltre alla gara contro i piemontesi, l’esterno ex Ajax salterà sicuramente anche la prossima gara esterna contro il Lecce, ed eventualmente, quella casalinga contro il Genoa. Un’assenza, la sua, che costringerà il tecnico Antonio Conte a contare su Giacomo Raspadori in attacco insieme a Romelu Lukaku e Matteo Politano.

