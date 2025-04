India choc in Kashmir i terroristi chiedono ai turisti la loro religione poi sparano solo agli hindu Almeno 24 morti

turisti Indiani in Kashmir. Uomini armati hanno ucciso Almeno 24 persone a Pahalgam, a 90 km da Srinagar. Secondo diversi social Indiani l'attacco aveva una matrice religiosa: gli assalitori, probabilmente musulmani, avrebbero chiesto di che religione erano i turisti, sparando solo sugli hindu.Quello che si sta delineando come l'attacco più grave degli ultimi anni in India arriva proprio il giorno seguente la visita del vice presidente americano JD Vance, ricevuto dal premier Indiano Narendra Modi. Il primo ministro, oggi in Arabia Saudita, ha condannato "l'atto atroce" nella regione contesa.Nessun gruppo di ribelli però ha ancora rivendicato l'atto terroristico nella regione a maggioranza musulmana, che rivendica dal 1989 l'indipendenza o l'unione con il Pakistan, stato che controlla una parte più piccola del Kashmir,Sui social diversi video e fotografie mostrano i momenti seguenti l'attacco.

