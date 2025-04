Inaugurazione Robaldo raccolti 200 kg di rifiuti davanti al futuro centro sportivo delle giovanili del Toro

rifiuti nella zona limitrofa al nuovo centro sportivo Robaldo, futura sede degli allenamenti del Settore Giovanile del Torino FC, in Strada Castello di Mirafiori, 272. Torinotoday.it - Inaugurazione Robaldo: raccolti 200 kg di rifiuti davanti al futuro centro sportivo delle giovanili del Toro Leggi su Torinotoday.it Duecento persone tra cittadini, giovani calciatori del Torino FC, dipendenti Suzuki e numerosi volontari hanno raccolto 200kg dinella zona limitrofa al nuovo, futura sede degli allenamenti del Settore Giovanile del Torino FC, in Strada Castello di Mirafiori, 272.

Potrebbe interessarti anche:

Robaldo: sarà l’inizio di una nuova era per il Torino? - Manca sempre meno alla scadenza del 4 maggio indicata da Cairo come giorno dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo per le giovanili Robaldo. Come ha ben documentato ToroNews in un suo recente ... (toronews.net)