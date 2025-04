Tuttivip.it - “In Honduras la regina della tv”. Porta il suo sorriso all’Isola dei Famosi: concorrente ufficiale

Patrizia Rossetti è ufficialmente una dei concorrentinuova edizione de L’Isola dei, che prenderà il via a maggio in prima serata su Canale 5. Dopo l’ultima rivelazione sull’attore turco nel cast la notizia dell’ingresso di Rossetti è stata accolta con entusiasmo dai fanconduttrice, che si è già fatta notare in passato per la sua forza di volontà e il suo carattere deciso in diversi contesti televisivi. Dopo l’esperienza a Pechino Express nel 2018, dove vinse in coppia con Maria Teresa Ruta, e la partecipazione al Grande Fratello Vip, Patrizia si rimette in gioco accettando una sfida ben più fisica e spossante.Il suo arrivo sull’Isola rappresenta un ritorno allo spirito puro del reality, che mette alla prova la resistenza psicologica e fisica dei partecipanti. In, infatti, non ci saranno comfort né filtri: i naufraghi dovranno cavarsela con poche risorse, affrontare le intemperie e gestire le inevitabili tensioniconvivenza.