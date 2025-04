Immissioni in ruolo docenti le assunzioni previste entro fine 2025 grazie al PNRR

PNRR) continua a rappresentare uno strumento chiave per il potenziamento del sistema scolastico italiano. Dopo il successo della prima fase del concorso PNRR 1, che ha portato alla selezione di 20mila nuovi docenti, l’attenzione si concentra ora sulla seconda procedura, denominata PNRR 2, che prevede un numero analogo . Immissioni in ruolo docenti: le assunzioni previste entro fine 2025 grazie al PNRR Scuolalink. Scuolalink.it - Immissioni in ruolo docenti: le assunzioni previste entro fine 2025 grazie al PNRR Leggi su Scuolalink.it Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () continua a rappresentare uno strumento chiave per il potenziamento del sistema scolastico italiano. Dopo il successo della prima fase del concorso1, che ha portato alla selezione di 20mila nuovi, l’attenzione si concentra ora sulla seconda procedura, denominata2, che prevede un numero analogo .in: lealScuolalink.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Immissioni in ruolo docenti di religione cattolica, più stabilizzazioni dai concorsi per il prossimo anno scolastico. EMENDAMENTO al Dl PA approvato; Immissioni in ruolo IRC, novità: più assunzioni nel 2025/26 grazie ad un emendamento al Decreto PA; Immissioni in ruolo docenti 2024: la protesta degli idonei “in sospeso”; Assunzioni docenti 2025/26 e supplenze, novità sulla procedura di ‘rinuncia’ al ruolo; SCUOLA - Assunzioni docenti e Ata, in Campania procedure concorsuali lontane dal termine e operazioni di immissioni in ruolo rallentate.

Le immissioni in ruolo dei docenti potrebbero essere 20mila, le ultime notizie - Le immissioni in ruolo nel 2025 sono un passo importante per il sistema educativo italiano. Scopri i dettagli. (informazionescuola.it)

Immissioni in ruolo Docenti a.s. 2025 2026: c’è tempo fino al 31 Dicembre, lo prevede il Decreto Scuola 2025 - Il Decreto Scuola 2025 deroga al 31 dicembre la scadenza per le immissioni in ruolo dei docenti relative all'a.s. 2025 2026, al fine di consentire le assunzioni dei vincitori dei concorsi PNRR 2. Ecco ... (ticonsiglio.com)

Immissioni in ruolo docenti 2025: nuove assunzioni e modifiche al Decreto Scuola - Le graduatorie utili per le assunzioni includeranno anche quelle pubblicate tra il 31 agosto e il 10 dicembre 2025, ampliando così il bacino di docenti che potranno accedere al ruolo. Assunzioni ... (catania.liveuniversity.it)