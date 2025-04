Il trofeo Apache di tiro con l’arco in natura gli Arcieri del Rovo fanno centro con la solidarietà

tiro con l’arco in natura organizzata dagli "Arcieri del Rovo", con bersaglio una sagoma di cinghiale. Circa 90 partecipanti, di cui alcuni venuti anche da Cuneo.Una sfida avvincente che ha visto confrontarsi Arcieri di tutte le età per conquistare il consolidato trofeo 100 Yards, che prevede un tiro a una sagoma posta a circa 90 metri di distanza. Anche quest’anno, l’intero ricavato è stato devoluto all’associazione Regalami un Sorriso, che nella passata edizione aveva donato proprio grazie a questa iniziativa un defibrillatore, dispositivo salvavita essenziale per garantire la sicurezza dei presenti e per adempiere alle normative di legge. Lanazione.it - Il trofeo Apache di tiro con l’arco in natura, gli Arcieri del Rovo fanno centro con la solidarietà Leggi su Lanazione.it Fiesole, 22 aprile 2025 – Non siamo nel Far West, ma a Pasquetta il clima è stato quello: tra boschi e silenzio, si è svolta la seconda edizione della singolare gara diconinorganizzata dagli "del", con bersaglio una sagoma di cinghiale. Circa 90 partecipanti, di cui alcuni venuti anche da Cuneo.Una sfida avvincente che ha visto confrontarsidi tutte le età per conquistare il consolidato100 Yards, che prevede una una sagoma posta a circa 90 metri di distanza. Anche quest’anno, l’intero ricavato è stato devoluto all’associazione Regalami un Sorriso, che nella passata edizione aveva donato proprio grazie a questa iniziativa un defibrillatore, dispositivo salvavita essenziale per garantire la sicurezza dei presenti e per adempiere alle normative di legge.

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Il trofeo Apache di tiro con l’arco in natura, gli Arcieri del Rovo fanno centro con la solidarietà.

Il trofeo Apache di tiro con l’arco in natura, gli Arcieri del Rovo fanno centro con la solidarietà - Fiesole, 22 aprile 2025 – Non siamo nel Far West, ma a Pasquetta il clima è stato quello: tra boschi e silenzio, si è svolta la seconda edizione della singolare gara di tiro con l’arco in natura ... (lanazione.it)

Tiro con l’arco: brillano Giaccheri e i giovani brianzoli al Pinocchio - Sesta vittoria stagionale per Tanya Giada Giaccheri, oro alla qualificazione agli Italiani. Bene anche i giovani al Trofeo Pinocchio di Telgate. (msn.com)

Al via l'Interregionale di Tiro con l’Arco a Cavallo: podi per Pom Granin - Ha preso il via la seconda edizione del trofeo Interregionale Nord di Tiro con l’Arco a Cavallo che quest’anno vede scendere sulla linea di run i circoli di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Veneto ... (primachivasso.it)