Il sassofono tra classicismo musical e cinema concerto con il Quartetto di sassofoni della Fenice di Venezia

concerto 2025 della Fondazione G. E. Ghirardi E.T.S. in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.Federico Mondelci, soprano saxJulian Brodski, alto saxSilvio Rossomando, tenor saxMichele Paolino, baritone saxIngresso con offerta. Padovaoggi.it - "Il sassofono tra classicismo, musical e cinema" concerto con il Quartetto di sassofoni della Fenice di Venezia Leggi su Padovaoggi.it Sabato 10 maggio si tiene il primo2025Fondazione G. E. Ghirardi E.T.S. in collaborazione con la Fondazione Teatro Ladi.Federico Mondelci, soprano saxJulian Brodski, alto saxSilvio Rossomando, tenor saxMichele Paolino, baritone saxIngresso con offerta.

Potrebbe interessarti anche:

"Il sassofono tra classicismo, musical e cinema", concerto con il quartetto di sassofoni della Fenice di Venezia

Apre il programma attività 2025 della Fondazione G. E. Ghirardi Onlus in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia questo Concerto con il Quartetto di Sassofoni della Fenice di Venezia.

Apre il programma attività 2025 della Fondazione G. E. Ghirardi Onlus in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia questo Concerto con il Quartetto di Sassofoni della Fenice di Venezia. "Piccole donne": il musical di Giuseppe Celesia al Teatro Jolly

L'associazione "Teatro e Vita" domenica 4 maggio, alle ore 18, al Teatro Jolly di Palermo metterà n scena il favoloso ed inedito musical “Piccole Donne”; regia, musiche e testi di Giuseppe Celesia, libretto di Manuela Donzelli, coreografie di Alessandra Mazzara.

L'associazione "Teatro e Vita" domenica 4 maggio, alle ore 18, al Teatro Jolly di Palermo metterà n scena il favoloso ed inedito musical “Piccole Donne”; regia, musiche e testi di Giuseppe Celesia, libretto di Manuela Donzelli, coreografie di Alessandra Mazzara. Firenze, il musical Cats ritorna al Teatro Verdi

Firenze, 20 febbraio 2025 - Un’irresistibile colonia di gatti umanizzati che cantano e ballano sulle rovine della Città Eterna in una magica atmosfera scandita da fantasia, dramma, romanticismo e grande musica: dopo il grande successo delle scorse Stagioni con numeri record e ripetuti sold out, dal ...

Approfondimenti da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti: Il sassofono tra classicismo, musical e cinema concerto con il Quartetto di sassofoni della Fenice di Venezia; Il sassofono tra classicismo, musical e cinema, concerto con il quartetto di sassofoni della Fenice di Venezia; Cinesuonando sotto le stelle 2024; Calendario -; Viaggio nella tradizione musicale italiana a suon di… sax!.

Lo riporta padovaoggi.it: "Il sassofono tra classicismo, musical e cinema" concerto con il Quartetto di sassofoni della Fenice di Venezia - Sabato 10 maggio si tiene il primo concerto 2025 della Fondazione G. E. Ghirardi E.T.S. in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Federico Mondelci, soprano sax Julian Brodski, ...

Come scrive padovaoggi.it: "Il sassofono tra classicismo, musical e cinema", concerto con il quartetto di sassofoni della Fenice di Venezia - Ghirardi Onlus in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia questo Concerto con il Quartetto di Sassofoni della ... al servizio della musica da camera. Finalizzato in ...