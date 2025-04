Nerdpool.it - IL RITUALE DEL SERPENTE di Aby Warburg: recensione

La casa editrice Adelphi pubblica la relazione di viaggio dello storico e critico dell’arte Aby, Ildel(Schlangenritual, Ein Reisebericht), con postfazione dello scienziato culturale e scrittore tedesco Ulrich Raulff.TramaIl saggio racconta del viaggio che ha avvicinato l’autore al popolo Pueblo, indiani del Nuovo Messico e Arizona il cui studio si è rivelato particolarmente arduo, in primis dal punto di vista linguistico. Questi, infatti, pur vivendo gli uni accanto agli altri, presentano idiomi “così numerosi e così diversi che perfino gli studiosi americani incontrano enormi difficoltà a penetrarne anche uno solo”.Chiamati così perché risiedono in villaggi –pueblos in spagnolo- vivono di agricoltura e caccia e venerano i fenomeni naturali, gli animali e le piante, attribuendo loro anime attive che ritengono essere influenzate da danze mascherate e che nascono dall’esigenza di far fronte alla penuria di acqua.