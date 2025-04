Ultimouomo.com - Il rinvio delle partite è un'altra mancanza di rispetto verso i tifosi

Leggi su Ultimouomo.com

Immagina di essere un tifoso del Bari che decide di andare in trasferta a Bolzano, a mille chilometri da casa. Immagina di esserti organizzato per consacrare la Pasquetta alla tua squadra del cuore. Hai rinunciato ad altri impegni e magari hai organizzato insieme a tutta la famiglia. Hai comprato i biglietti del treno, da Bari a Bolzano; più probabilmente ti sei organizzato con pullman e macchine insieme ad altri. Ognuno ha versato la propria quota, magari. Hai comprato il biglietto per lo stadio seguendo tutta la procedura, hai dato tutti i tuoi dati al sito, compreso il tuo documento. Quanto ti saranno partiti, minimo 80 euro, probabilmente di più?Sei partito alle 22 in pullman e hai provato a dormire come capitava, e sei arrivato alle 10 della mattina dopo e mentre stai provando a rilassarti, a farti venire il buon umore, alle 11 ti arriva la notizia che la partita è stata rinviata perché è morto il Papa.