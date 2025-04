Il Papa della vita aborto utero in affitto gender eutanasia Il Francesco dimenticato dalla sinistra

Papa Bergoglio che non viene ricordato abbastanza dal mondo progressista. Senza per questo cadere nella dicotomia progressista/conservatore – che non ci piace ed è totalmente inopportuno quando si parla di un Pontefice, c’è stato un Francesco che si è schierato con tutte le sue forze contro l’aborto, contro il gender, contro l’utero in affitto. Un Papa che in ogni circostanza si è sgolato in favore della famiglia cosiddetta tradizionale. Papa Francesco non va letto “a targhe alterne”. Certo, aspettarsi in Pontefice abortista sarebbe un fuor d’opera. Ma la quantità delle volte e l’intensità con cui ne ha parlato dimostrano quanto il tema lo toccasse nel profondo. Numerose le condanne di Bergoglio nei confronti dell’interruzione di gravidanza. Al punto da definire “sicari” i medici che praticano l’aborto. Secoloditalia.it - Il Papa della vita: aborto, utero in affitto, gender, eutanasia. Il Francesco “dimenticato” dalla sinistra Leggi su Secoloditalia.it Esiste unBergoglio che non viene ricordato abbastanza dal mondo progressista. Senza per questo cadere nella dicotomia progressista/conservatore – che non ci piace ed è totalmente inopportuno quando si parla di un Pontefice, c’è stato unche si è schierato con tutte le sue forze contro l’, contro il, contro l’in. Unche in ogni circostanza si è sgolato in favorefamiglia cosiddetta tradizionale.non va letto “a targhe alterne”. Certo, aspettarsi in Pontefice abortista sarebbe un fuor d’opera. Ma la quantità delle volte e l’intensità con cui ne ha parlato dimostrano quanto il tema lo toccasse nel profondo. Numerose le condanne di Bergoglio nei confronti dell’interruzione di gravidanza. Al punto da definire “sicari” i medici che praticano l’

