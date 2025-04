Ilfattoquotidiano.it - “Il mio futuro suocero ha invitato 23 persone al mio matrimonio e la location ne può ospitare solo 93. Sono furibonda ma mio marito non prende posizione”: lo sfogo su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è una sezione sudedicata ai matrimoni, o meglio, ai lunghi sfoghi su cosa va storto ai matrimoni. Gettonatissima e ripresa dai siti di mezzo mondo, stavolta tocca a People e alla storia di una sposa infuriata col. Il motivo? Ha inviato 23alle nozze senza dire niente né a lei né al figlio e lapuò93 invitati. “Volevamo unpiuttosto intimo,con lea noi più vicine, quelle davvero presenti nelle nostre vite. Il mioè un narcisista e non parla nemmeno con la sua famiglia più stretta”. Allora come è possibile che abbiatutta quella gente? Il racconto prosegue: “Tutto è iniziato quando miosi è accorto di non aver ricevuto inviti da spedire. Ha fatto una scenata, accusandoci di non tenerlo in considerazione perché non gli avevamo permesso di invitare i suoi amici.