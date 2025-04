Il ministero degli esteri israeliano ha fatto un post su X per la morte del Papa ma è stato cancellato poche ore dopo

Leggi su Open.online

C’è un giallo in Israele, e riguarda ilche hacancellare ieri, aore dalla pubblicazione, iufficiali su X delle sue ambasciate in tutto il mondo, che riportavano la frase: «Riposa in pace,Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione». A riportarlo è Ynet spiegando che la decisione è stata trasmessa a tutte le rappresentanze israeliane senza spiegazioni, suscitando l’ira di molti ambasciatori. «Abbiamo reagito alle parole delcontro Israele durante la sua vita, non parleremola», ha sottolineato un funzionario. Inoltre ai diplomatici all’estero è stata impartita una direttiva affinché non firmassero i libri delle condoglianze presso le ambasciate vaticane sparse nel mondo. In una chat WhatsApp chi ha subito l’ordine si è lamentato parlando di un possibile grave danno per l’immagine di Israele.