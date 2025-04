Ilnapolista.it - Il Marsiglia va in ritiro a Roma per quattro giorni. «Decisione del club ma De Zerbi l’ha accettata subito»

L’Olympiqueha vissuto un periodo di appannamento, con tre sconfitte consecutive. Poi, però, ha battuto il Tolosa e il Montpellier, anche se in mezzo c’è stata la sonora batosta (3-0) subita dal Monaco. Agiornate dalla fine la squadra diresiste al secondo posto (in Champions in Francia vanno le prime tre). Ma il clima non è dei più sereni. La Champions è comunque in bilico (il Monaco è a un punto e i Lille a due). Roberto Deè al centro di diverse voci tra spogliatoio e un futuro che potrebbe essere lontano dal Vélodrome.In questa situazione il(Deha accettato la) ha preso ladi un inin Italia dove la squadra rimarrà fino al prossimo impegno della squadra in campionato con l’obiettivo di ricompattare lo spogliatoio e preparare al meglio ilper il finale del torneo.