Il killer di Gucci spara al figlio e tenta il suicidio: Benedetto Ceraulo in gravi condizioni

Dopo 28 anni trascorsi dietro le sbarre per l’omicidio di Maurizio, torna tragicamente al centro della cronaca. Il 63enne, originario di Caltanissetta, avrebbeto alGaetano al culmine di un acceso litigio per poi rivolgere l’arma contro se stesso in un drammaticotivo di. Il fatto è avvenuto la mattina del 22 aprile a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, doveviveva da solo da circa due anni.alGaetano al culmine di una liteIl, 37 anni, è riuscito a salvarsi, pur riportando ferite al volto provocate dai colpi esplosi da una pistola di piccolo calibro. Dopo l’aggressione, ha trovato la forza di mettersi in auto e dare l’allarme al 112. Ora si trova all’ospedale di Pontedera, dove verrà operato, ma non sarebbe in pericolo di vita.