Il governo usa il lutto di Stato per oscurare la Liberazione

Liberazione è sempre fonte di imbarazzo per il governo Meloni. E dire che quest'anno lo staff della premier si era mosso per tempo per trovare un modo per oscurare la Liberazione.

