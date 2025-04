Il Fmi ha aggiornato al ribasso la crescita economica dell’Italia

Il Fondo Monetario Internazionale ha aggiornato al ribasso le previsioni economiche globali a causa dell'incertezza legata ai dazi, e l'Italia non è riuscita a sottrarsi a questo quadro in peggioramento. Secondo le nuove stime, il Prodotto Interno Lordo italiano crescerà dello 0,4 per cento nel 2025, una revisione al ribasso di 0,3 punti percentuali rispetto alle proiezioni diffuse a gennaio, e dello 0,8 per cento nel 2026, ridimensionato di 0,1 punti. Anche la Germania ha subito un taglio netto: per quest'anno la crescita prevista è pari a zero, mentre nel 2026 dovrebbe attestarsi sullo 0,9 per cento. La Francia vedrà un'espansione limitata al +0,6 per cento nel 2025 e al +1,0 per cento l'anno successivo. Nel frattempo, il Regno Unito dovrebbe registrare un PIL in salita dell'1,1 per cento nel 2025 e dell'1,4 per cento nel 2026.

