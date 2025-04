Lanotiziagiornale.it - Il festival dell’ipocrisia, chi dava a Papa Francesco del putiniano e dell’antisemita ora si finge bergogliano

Visioni opposte di Stato e di mondo. Da una parte,e il suo magistero universale, dall’altra Giorgia Meloni e il pragmatismo sovranista del governo italiano. L’una incarna la voce della coscienza globale, l’altro difende l’interesse nazionale. Le divergenze tra questi due poli emergono con forza nei grandi temi del nostro tempo: migrazione, ambiente, economia e giustizia sociale.Migrazione: muri contro pontiNel Mediterraneo delle morti annunciate,si erge a difensore della dignità umana, ammonendo contro la “cultura dei muri” e dello “scarto”. Le sue parole, radicate nell’enciclica Fratelli Tutti, non lasciano margini: accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono verbi morali, non negoziabili. Il soccorso in mare non è una scelta politica, ma un imperativo etico.