Il dramma di Francesco Petrone a Delebio la quiete spezzata a 90 anni le fucilate agli operai il rimorso e la scelta di farla finita

Delebio (Sondrio) – Spari in pieno centro a Delebio, il paese all'inizio della Valtellina per chi giunge dal lago o da Milano, in una traversa di quella Statale 38 che fino a pochi anni fa tagliava proprio il centro abitato. Qui, nello stretto vicolo Monticelli, poco dopo le 14.30 di martedì 22 aprile, sono stati uditi distintamente alcuni spari. Ad esploderli un novantenne, Francesco Petrone, classe 1935, ex dipendente della Carcano, che poco prima aveva avuto una discussione – l'ennesima - con Italo A. di Piantedo, che insieme a un imbianchino stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione nello stabile di proprietà che sorge a pochi metri di distanza dall'abitazione dell'anziano. Lavori che, almeno per Petrone, stavano durando da troppo tempo, con quel corollario di polvere e rumori che il novantenne, ormai, non sopportava più.

