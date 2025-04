Il doppio ex Brocchi Derby da tutto o niente

AGI - Per l'Inter il sogno del Triplete "è un valore aggiunto" che porta "entusiasmo", il Milan giocherà "come se fosse una finale di Champions League" per salvare "una stagione veramente difficile e complicata": Christian Brocchi, doppio ex delle due milanesi, legge così per AGI il Derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia di domani alle 21. Il 49enne ex centrocampista milanese, che ha anche allenato Brescia, Monza e Vicenza, non vede un'Inter sfavorita dagli impegni su tre fronti: "Per me giocarsi tanto e in più competizioni è un valore aggiunto: sicuramente è una possibilità per tutti i giocatori della rosa di essere coinvolti e quindi di conseguenza aiuta a generare più entusiasmo, buon umore nel gruppo, perché ognuno si sente parte di un percorso ambizioso. Sicuramente la stanchezza fisica per l'Inter si fa sentire, ma la testa fa tutto: quando ti viene a mancare freschezza atletica, il morale e l'opportunità di potersi giocare qualcosa di veramente bello, fa la differenza".

