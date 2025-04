Il complesso rapporto tra Papa Francesco e i Repubblicani Usa

Papale bianca, cupo in faccia e serissimo nello sguardo. Basta questa foto, scattata nel 2017 in Vaticano, all'interno del Palazzo Apostolico, per capire che Donald Trump e Papa Francesco "avevano opinioni nettamente diverse e forti disaccordi", per dirla citando il New York Times. Tra il presidente degli Stati Uniti e il defunto Pontefice non c'era quasi niente in comune, a cominciare da una visione del mondo completamente divergente. Prendiamo il tema dell'immigrazione: mentre il repubblicano Trump è stato eletto per due volte alla Casa Bianca giurando di fermare gli attraversamenti illegali delle frontiere Usa, e accusando gli immigrati clandestini di essere dei criminali, Papa Francesco credeva che l'amore cristiano richiedesse una cura compassionevole per i migranti, e che il programma di deportazioni di massa del presidente statunitense violasse la dignità di molti uomini e donne e di intere famiglie.

