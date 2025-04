Il cambiamento climatico spinge la Doc Montecucco in alta quota Al via l’inclusione dei vigneti di montagna

Gamberorosso.it - Il cambiamento climatico spinge la Doc Montecucco in alta quota. Al via l’inclusione dei vigneti di montagna Leggi su Gamberorosso.it Sono 7 i comuni della denominazione interessati dal progetto di ridefinizione degli areali produttivi. L'idea è limitare gli effetti della crisi climatica sulle produzioni e venire incontro a nuove esigenze del mercato

