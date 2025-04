Formiche.net - Il Business Council di Milano tra Italia e Arabia Saudita segna un’altra evoluzione nell’IndoMed

Continua l’incrocio diplomatico nell’Indo-Mediterraneo. Dopo il passaggio del vicepresidente statunitense JD Vance da Roma e poi da New Delhi (dove si trova adesso), le strade di, India e Usa si intersecano nel Golfo. Nella regione strategica mediorientale arriva oggi Narendra Modi, il primo ministro indiano, che poi potrebbe partecipare ai funerali di papa Francesco a Roma, (niente di certo, solo speculazioni, perché il protocollo prevederebbe la presenza del vicepresidente, ma il governo ha già dichiarato tre giorni di lutto nazionale in India, dunque è possibile che vista la leadership globale esercitata da Francesco qualcosa cambi). Alla cerimonia ha invece già annunciato la sua presenza Donald Trump — che ricambierà così la visita a Washington di Giorgia Meloni la scorsa settimana e potrebbe sfruttare il terrenono per incontri con la leadership europea, come auspicato da Palazzo Chigi.