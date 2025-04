Il bimbo morto a 4 anni in minimoto il papà ammette Mi è sfuggita e Thomas si è schiantato contro il muro

Thomas Viviano ha perso la vita a quattro anni in un incidente con la minimoto, arrivano le dichiarazioni del padre. L'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità nel corso di un interrogatorio nella caserma della. Palermotoday.it - Il bimbo morto a 4 anni in minimoto, il papà ammette: "Mi è sfuggita e Thomas si è schiantato contro il muro" Leggi su Palermotoday.it A distanza di due settimane dalla tragedia di Boccadifalco, in cui il piccoloViviano ha perso la vita a quattroin un incidente con la, arrivano le dichiarazioni del padre. L'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità nel corso di un interrogatorio nella caserma della.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Il bimbo morto a 4 anni in minimoto, il papà ammette: Mi è sfuggita e Thomas si è schiantato contro il muro; Il padre del piccolo Thomas, morto a 4 anni sulla minimoto: «Ero con lui, mi è sfuggito...». La sua versione: cos'è successo; Thomas Viviano morto a 4 anni sulla mini-moto, il papà ammette: «Ero con lui, mi è sfuggita: non ho potuto far; Incidente con la minimoto a Palermo, morto bimbo di 4 anni; Bimbo di 4 anni morto nello schianto in minimoto a Palermo: mezzo da cross non poteva circolare in strada.

Thomas Viviano morto a 4 anni sulla mini-moto, il papà ammette: «Ero con lui, mi è sfuggita: non ho potuto fare nulla» - Il padre di Thomas, il bimbo di quattro anni morto dopo essere finito con la mini moto contro un muretto ha raccontato agli agenti della polizia municipale di Palermo ... (corriereadriatico.it)

Bimbo di 4 anni morto in mini moto a Palermo, il padre: “Ero con lui, mi è sfuggita” - “Ero con mio figlio quando è finito contro il muretto, stavo tenendo la mini moto dal parafango posteriore quando mi è sfuggita”. Il padre di Thomas, il bimbo di quattro anni morto dopo essere finito ... (msn.com)

Il bimbo morto con la minimoto: il padre gli stava insegnando a guidare - PALERMO – Antonino Viviano, papà del piccolo Thomas, ha assistito alla morte del figlio di 4 anni. Ha ammesso che stava insegnando al piccolo a guidare la minimoto su cui erano state montate le ... (livesicilia.it)