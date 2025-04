Inter-news.it - Il Barcellona vince contro il Maiorca! Basta un solo gol nella ripresa

Ilnon fallisce il colpo nemmeno stavolta eilin casa a Montjuic con il risultato di 1-0. Decide un gol nel secondo tempo. VITTORIA – Ilper 1-0ilall’Estadio Olimpico di Montjuic. Non pochi problemi per la squadra di Hansi Flick, che fatica a sbloccare la gara sin dai primi minuti. Quella di oggi è stata la prima partita senza Robert Lewandowski, infortunatosi lo scorso sabato e quasi sicuramente assente nel doppio confrontol’Inter in UEFA Champions League. Al posto del polacco, come di solito accade, ha giocato Ferran Torres. Lo spagnolo vanta dieci gol in campionato in venticinque presenze e anche due reti in Europa in nove partite. Una delle migliori medie tra minuti giocati e gol tra tutti i campionati. Oggi comunque Torres non è stato efficace ed è stato sostituito al 77? per il difensore Pau Victor.