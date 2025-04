Idrogeno verde in Sicilia nasce un’altra Hydrogen Valley da 10 milioni

Sicilia si conferma laboratorio per la transizione energetica italiana. È stato siglato un accordo tra Duferco Energia e Ansaldo Green Tech per la realizzazione di una nuova Hydrogen Valley nel territorio di Giammoro, in provincia di Messina. Il progetto, sostenuto dal PNRR tramite la Regione Siciliana, prevede un investimento da 10 milioni di euro e punta a produrre Idrogeno verde per la decarbonizzazione dell'industria.Si tratta del secondo progetto di questo tipo annunciato in pochi giorni sull'isola, dopo quello previsto a Priolo, nel polo petrolchimico di Siracusa. In entrambi i casi, l'obiettivo è convertire aree industriali chiave verso un futuro sostenibile, promuovendo energia pulita, sviluppo economico e occupazione.Un nuovo impianto da 1 MW per l'industriaAl centro dell'intesa tra Duferco e Ansaldo Green Tech c'è la realizzazione di un elettrolizzatore da 1 MW basato su tecnologia Anion Exchange Membrane (AEM).

