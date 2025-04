Lanotiziagiornale.it - I grandi del mondo sfilano a Roma, possibile incontro Ursula-Trump

Leggi su Lanotiziagiornale.it

delin fila a, sabato, per rendere l’ultimo saluto a Papa Francesco. Ma anche – probabilmente – per continuare a tessere i fili della politica internazionale. La premier Giorgia Meloni ha annullato gli impegni internazionali previsti per il fine settimana in Uzbekistan e Kazakistan, ma tutti gli occhi saranno solo per Donald.The Donald sarà infatti nella Capitale, come da lui stesso annunciato lunedì sulla sua piattaforma social Truth: “Melania e io andremo al funerale di Papa Francesco, a. Non vediamo l’ora di esserci!”. Un entusiasmo forse fuori luogo per delle esequie. Tuttavia non sorprende: che tra il presidente Usa e il Pontefice le vedute fossero molto distanti – dalla guerra, alle politiche anti-migranti – non era certo un mistero per nessuno.E aci sarà anche la presidente della Commissione europeavon der Leyen.